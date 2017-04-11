هل يعود «محمد صلاح» إلى الدوري الإنجليزي؟!الثلاثاء، 11 ابريل 2017 10:14 ص
هل يعود محمد صلاح إلى الدورى الإنجليزى أم ينتقل إلى إنتر ميلان؟.. سؤال يراود أذهان عشاق “الفرعون المصري” وجماهير روما الإيطالى، مع بدء العد التنازلى لانطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وبالتحديد فى يونيو المقبل.
محمد صلاح يقدم مستويات رائعة مع روما هذا الموسم، كان آخرها فى مباراة الفريق أمام بولونيا التى أقيمت الأحد الماضى، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى “الكالتشيو”، بعدما سجل هدفاً فى فوز روما على بولونيا بثلاثية نظيفة.
ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف فى النسخة الحالية بمسابقة الدورى الإيطالى إلى 11 هدفًا، كما رفع رصيده من الأهداف فى شباك بولونيا إلى 5 منذ بدء مشواره الاحترافى فى إيطاليا.
محمد صلاح استطاع أن يلفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية بعد تألقه مع روما هذا الموسم، فيما أبدى الأخير عدم ممانعته فى رحيل “الفرعون المصرى” عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشرط تلقى العرض المالي المناسب.
واشترط نادى روما الحصول على 40 مليون يورو نظير الموافقة على رحيل محمد صلاح الذى دخل دائرة اهتمامات نادى إنتر ميلان الإيطالى و تحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن نية إدارة “النيراتزوري” التعاقد مع اللاعب مقابل مبلغ يتراوح ما بين 40 – 45 مليون يورو.
ويبدو أن أحلام جماهير إنتر ميلان الإيطالى فى مشاهدة محمد صلاح يحمل قميص ناديها المفضل ستذهب أدراج الرياح، بعدما تضاءلت آمال الفريق بشدة فى إحتلال المركز الثالث المؤهل للنسخة القادمة بمسابقة دورى أبطال أوروبا، وهى البطولة التى يحلم بها أى لاعب بالمشاركة بها.
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” حسبما ذكرت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، تأمل فى التعاقد مع محمد صلاح الذى اشترك فى 26 هدفاً خلال 34 مباراة خاضها مع روما الموسم الحالى، بمختلف المسابقات الإيطالية والأوروبية، بعدما سجل 15 هدفاً وصنع 11 آخرى، قبل أكثر من شهر على نهاية الموسم الحالى.
وسيشكل عودة محمد صلاح إلى الدورى الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” تحدياً خاصاً للاعب المصرى الذى يسعى للرد على من وصفوا تجربته الاحترافية مع نادي تشيلسي بـ”الفاشلة”، والتأكيد على أنه كان يستطيع التألق مع الفريق اللندني لولا “تعنت” البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ”البلوز” فى ذلك الوقت.
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