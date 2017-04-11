انطلقت منذ دقائق، الانتخابات التكميلية بدائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، على مقعد الدائرة الخالى بالبرلمان، بعد إسقاط عضوية محمد أنور السادات، وترشح على المقعد 22 مرشحا.

وأكد المحاسب رفعت سعان رئيس مركز ومدينة تلا، أنه تم متابعة فتح اللجان التى يصل عددها إلى 101 لجنة ب 55 مقر إنتخابى، وتبين حتى الآن تأخر فتح 6 لجان.

وأضاف هانى الصنفاوى رئيس مركز ومدينة الشهداء، أن عدد اللجان بالمركز تصل إلى 91 لجنة انتخابية وموزعة على 49 مقر انتخابى، لافتا إلى أنه تم رصد تأخر فتح 3 لجان.

يذكر أن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، تشهد الإنتخابات التكميلية على المقعد البرلمانى الخالى بعد إسقاط عضوية محمد أنور السادات، على مدار يومين الثلاثاء ويستكمل غدا الأربعاء، ويتنافس على المقعد 22 مرشح، ويبلغ عدد الناخبين 409566 موزعين على 192 لجنة و104 مقر انتخابى، موزعين على تلا 55 مقر انتخابى على 101 لجنة، وفى الشهداء 49 مقر انتخابى موزعين على 91 لجنة إنتخابية .