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تعليق الدراسة بالعاصمة الليبية بسبب سوء الأحوال الجوية
الامطار في ليبيا

تعليق الدراسة بالعاصمة الليبية بسبب سوء الأحوال الجوية

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 10:10 ص
وكالات

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني الليبية تعليق الدراسة، اليوم الثلاثاء، في بلديات العاصمة الليبية طرابلس بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها العاصمة.

وقال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة عامر، في بيان ، أن خطوة تعليق الدراسة اليوم تأتي حفاظاً علي سلامة التلاميذ.
وأضاف عامر أن الظروف التي صاحبت الأحوال الجوية أدت إلى تشكل برك مياه أغلقت العديد من الطرقات في طرابلس.
وباتت أغلب الطرق الرئيسية في العاصمة الليبية مغلقة بسبب تراكم للمياه الناجمة عن سقوط الأمطار لعدة ساعات يومي الأحد والإثنين.

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