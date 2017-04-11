 Moheet on google
الثلاثاء 11 ابريل 2017 10:49 صباحاً
روابط سريعة
تقرير: بيرلسكوني لن يقبل منصبا شرفيا في ميلان‎
سيلفيو بيرلسكوني

تقرير: بيرلسكوني لن يقبل منصبا شرفيا في ميلان‎

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 10:02 ص

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم الثلاثاء بأنه سيكون من الصعب على سيلفيو بيرلسكونى مالك نادى إيه سي ميلان السابق أن يظل متوليا أية مسئولية بعد إتمام عملية بيع النادي ، كما أنه لن يقبل منصبا شرفيا للنادي إذا عرض عليه.

وذكر موقع “فورزا إيطاليا “اليوم الثلاثاء أنه بعد أشهر طويلة من التكهنات يبدو أن بيرلسكوني /80 عاما/ سيقول وداعا للروزينيرى بعد أن تتمم المجموعة الصينية بقيادة يونجهونج لى عملية الاستحواذ على النادي في 13 أبريل الحالي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3