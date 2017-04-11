أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم الثلاثاء بأنه سيكون من الصعب على سيلفيو بيرلسكونى مالك نادى إيه سي ميلان السابق أن يظل متوليا أية مسئولية بعد إتمام عملية بيع النادي ، كما أنه لن يقبل منصبا شرفيا للنادي إذا عرض عليه.

وذكر موقع “فورزا إيطاليا “اليوم الثلاثاء أنه بعد أشهر طويلة من التكهنات يبدو أن بيرلسكوني /80 عاما/ سيقول وداعا للروزينيرى بعد أن تتمم المجموعة الصينية بقيادة يونجهونج لى عملية الاستحواذ على النادي في 13 أبريل الحالي.