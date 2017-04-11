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الثلاثاء 11 ابريل 2017 10:46 صباحاً
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رونالدو يرزق بتوأم ذكر من أم بديلة !
كرستيانو رونالدو وابنه

رونالدو يرزق بتوأم ذكر من أم بديلة !

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 10:46 ص
وكالات

كشفت تقارير إعلامية برتغالية أن النجم البرتغالي لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، سيستقبل توأمين ذكر من أم بديلة تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث يتوقع أن يصل طفلاه قريبا إلى مدريد حيث سيتولى تربيتهما إلى جانب والدته دولاريس.

وكان كريستيانو قد أنجب طفله الأول كريستيانو جونيور من أم بديلة أيضا في العام 2010.

وقالت الصحافة البرتغالية، إن صديقة رونالدو، “جورجينا رودريغيز” هي من ستتولى تربيتهما إلى جانب نجله التي نجحت في توطيد علاقتها به، مضيفة أن “رودريغز” بدأت تستعد للاعتناء بالتوأمين إلى جانب شقيقة رونالدو ووالدته، وهي لديها خبرة في هذا الصدد بعدما عملت كحاضنة في بريستول في العام 2015.

ويشار إلى أن رونالدو تنتظره مباراة قوية أمام بايرن ميونخ الألماني حيث يعول عليه ناديه ريال مدريد كثيرا لصناعة الفارق والمساهمة في تحقيق نتيجة إيجابية.

رونالدو وابنه

كرستيانو رونالدو وابنه

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