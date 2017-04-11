سعفان ووزيرة العمل الكويتية يبحثان كافة الجوانب الفنية لتنفيذ الربط الالكترونيالثلاثاء، 11 ابريل 2017 10:06 ص
التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، هند صبيح وزيرة العمل والشئون الاجتماعية، والدولة للشئون الاقتصادية بالكويت على هامش الدورة (44) لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث كافة الجوانب الفنية لتنفيذ الربط الالكتروني بين الوزارتين، بداية من تسجيل راغبى العمل حتى استلام العقد.
وتم الاتفاق بين الوزيرين على كافة الأعمال والإجراءات التى سيقوم بتنفيذها كل جانب، بدءا من تسجيل بيانات راغبى العمل ومدة تسجيلها، وتسجيل بيانات فرص العمل، واختيار صاحب العمل من بين المسجلين ..... الخ، فضلا عن بدء البرنامج بالعقود الحكومية أولا .
وقالت صبيح إن النظام الالكتروني بين الوزارتين جاهز لإدخال البيانات مع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات مع الحكومة الكويتية، مؤكدة أن هذا الربط سيعمل على القضاء على العقود الوهمية وتجار الإقامات.
وأضافت أن الربط الالكتروني سيطبق أولا مع مصر تمهيدا لتعميمه في جميع دول الخليج، مشيرة إلى أنه تم إنهاء مشكلات 300 عامل مصري في إحدى الشركات الخاصة في إطار حرص وزارة العمل الكويتية على حقوق جميع العمال.
ومن جانبه، قال سعفان إن الهدف من الربط الإلكتروني هو ضمان حقوق العمال وسهولة توفير فرص العمل بصورة شرعية وموثقة، مشددا على ضرورة عدم السماح بالتجاوز في عقود العمل والتأشيرات، ومشيرا إلى أنه لن يتم قبول أى عقد غير موثق من وزارة القوى العاملة المصرية للعمل بالكويت .
وأوضح الوزير أن الوزارة فور انتهائها من إعداد قاعدة بيانات صحيحة لراغبي العمل خاصة العمالة الحرفية ستبدأ في تسجيل تجريبي على الربط بين الدولتين لمعرفة أى معوقات قد تواجه عملية التسجيل للتغلب عليها وتذليلها.
وأشار سعفان إلى أن مشروع قانون العمل الجديد سيعمل على تقنين عمل أصحاب الحرف من خلال اشتراط حصول العامل على رخصة مزاولة المهنة، مما سيؤدي إلى سهولة اختيار أصحاب الأعمال بالكويت للعمالة المناسبة والمدربة والجاهزة للانخراط في سوق العمل، مشيدا بالآلية المتبعة فى الكويت فى المعاملة مع العمال المصريين الصادر ضدهم بلاغات تغيب من خلال التواصل مع السفارة المصرية والمستشار العمالى، فضلا عن التفتيش فى محل العمل للوقوف على مدى صحة البلاغ .
-
12 إبريل.. محاكمة توفيق عكاشة بتهمة «التزوير»
حددت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار رامى عرائس وأمانة سر أحمد أبو السعود 12 ابريل الجارى لنظر أولى جلسات محاكمة توفيق عكاشة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه. وأحالت ...Mon, 10 Apr 2017 10:04:31 GMT
-
تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة
يستعد الفنان المصري رامز جلال لتصوير برنامجه الجديد، الذي ينتمي لنوعية برامج المقالب، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. وقد تم الاستقرار على اسم البرنامج وهو ...Mon, 10 Apr 2017 08:45:26 GMT
-
إسرائيل تغلق «معبر طابا» الحدودي مع مصر
أكد مراسل فضائية “سكاي نيوز عربية”، أن السلطات الإسرائيلية أغلقت معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري، وحتى نهاية الأعياد، بسبب الأوضاع الأمنية الحالية. يذكر أن ...Mon, 10 Apr 2017 08:59:29 GMT
-
إعفاء الحج والعمرة من «القيمة المضافة»
حسمت مصلحة الضرائب مصير خدمات الحج والعمرة فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقالت مصادر بقطاع البحوث إن خدمات السياحة الدينية معفاة تماما من ضريبة القيمة ...Mon, 10 Apr 2017 11:57:01 GMT
-
رئيس الطب الوقائي: لايوجد فيروس غامض في شبرا الخيمة
أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان عدم وجود فيروس غامض أو وباء داخل منطقة شبرا الخيمة، وذلك بعدما جاءت نتيجة العينات التي تم سحبها ...Mon, 10 Apr 2017 10:58:23 GMT
-
الإفتاء: المجلس الأعلى للتطرف سيجعل مصر بيتَ خبرة لمواجهة العنف الديني
شاد مرصد الفتاوى التفكيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيلَ مجلسٍ أعلى لمواجهة التطرف في مصر، بصلاحياتٍ ...Mon, 10 Apr 2017 11:42:27 GMT
-
الحكومة توافق على قرار السيسي بفرض حالة «الطوارئ»
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الإثنين، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفرض حالة “الطوارئ” في مصر. وأعلن مجلس الوزراء، في بيان له، اليوم الإثنين، بدء ...Mon, 10 Apr 2017 09:42:46 GMT
-
اقتحامات جديدة للمسجد الأقصى وسط دعوات لذبح "قرابين الفصح" داخله
يشهد المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم /الاثنين/ جولات استفزازية لمجموعات من المستوطنين في موجات جديدة من الاقتحامات من جهة باب المغاربة، وذلك وسط حراسة مشددة ...Mon, 10 Apr 2017 08:28:48 GMT
-
شقيق «حارس المرقسية» البطل: عرفنا جثته من أصابع قدمه - محيط
قال فوزي، شقيق حارس الأمن بالكنيسة المرقسية في الإسكندرية، نسيم فهيم، والذي قٌتِل جراء التفجير الإرهابي الخسيس، إن أسرته تعرفت على جثته بصعوبة بالغة.Mon, 10 Apr 2017 08:13:33 GMT