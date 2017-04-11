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عاجل..انفجار ضخم يهز مدينة ديار بكر التركية
انفجار ديار بكر

عاجل..انفجار ضخم يهز مدينة ديار بكر التركية

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 10:01 ص

هز مدينة ديار بكر التركية جنوب شرقي البلاد انفجار ضخم، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

ووقع الانفجار قرب أكاديمية الشرطة وألحق أضرار بالمنازل والشركات المحيطة بموقع الانفجار، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدد من اللقطات الأولى للانفجار ، والذي كشف أن الانفجار هز المدينة .

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