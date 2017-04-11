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كوريا الجنوبية: الولايات المتحدة لن تبدأ أعمالا عسكرية ضد بيونج يانج من دون سيئول
حاملة طائرات امريكية

كوريا الجنوبية: الولايات المتحدة لن تبدأ أعمالا عسكرية ضد بيونج يانج من دون سيئول

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 10:38 ص
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أعلنت وزارة دفاع كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تقوم بأي عمل عسكري ضد كوريا الشمالية من دون “تعاون وثيق” مع كوريا الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة الكورية الجنوبية، إنه في حال القيام بمثل هذه العملية، فإن ذلك “سيحدث في إطار الدفاع المشترك الثابت لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة على أساس تعاون وثيق”.

وألمح المتحدث إلى أن “التنسيق الوثيق”، و”روح التحالف” بين سيئول وواشنطن يفترضان إجراء مشاورات أولية بخصوص هذه المسألة.

هذا، وقد قررت الولايات المتحدة إرسال مجموعة من السفن الحربية، تضم حاملة الطائرات “كارل فينسون” ومدمرتين وطراد يحمل صواريخ موجهة قادرة على اعتراض صواريخ بالستية على متنه، إلى منطقة شبه الجزيرة الكورية، الأمر الذي تسبب بالحديث عن عملية عسكرية أمريكية محتملة ضد كوريا الشمالية، وخاصة على خلفية توجيه القوات الأمريكية ضربة صاروخية إلى سوريا يوم 7 نيسان/أبريل.

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