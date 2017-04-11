انفصلت المغنية الأمريكية الشهيرة، جانيت جاكسون، عن زوجها بعد ثلاثة أشهر من إنجاب مولودهما.

وأورد موقع TMZ الإلكتروني، الذي يتخصص في المعلومات السرية حول حياة المشاهير هذا الخبر يوم السبت 8 أبريل.

ووفقا لمعطيات الموقع، فقد توصلت جاكسون وزوجها الملياردير ورجل الأعمال القطري، وسام صالح الحمد المانع، إلى استنتاج بأن زواجهما فشل، وقررا الانفصال.

وقد ولدت جانيت جاكسون، البالغة 50 من عمرها، طفلها في 3 يناير الماضي بعد زواج دام 5 سنوات. وعلمت وسائل إعلامية بحمل المغنية في مايو الماضي، مع أنها أكدت ذلك في أكتوبر فقط، وعلى إثر حملها؛ ألغت جانيت رحلة حفلاتها الغنائية في أبريل، بشكل فجائي بحجة نصائح طبية.

وتزوجت جانيت من الملياردير القطري العام 2012، علما بأنها تزوجت مرتين سابقا. وكان زواجها الأول قصيرا واستمر سنة واحدة فقط، حيث وانتهى العام 1985، فيما استمر الزواج الثاني تسع سنوات تقريبا وانتهى بالطلاق العام 2000.

يذكر أن، جانيت جاكسون، شقيقة، مايكل جاكسون، واكتسبت المغنية شهرة عالمية بعد إطلاق ألبومها Control الثالث، في فبراير العام 1986، ووصلت شهرتها إلى أوجها في بداية تسعينيات القرن الماضي، حيث بلغ إجمالي مبيعات تسجيلاتها 140 مليون نسخة، وتدخل في عداد أكثر المغنين شعبية في تاريخ الموسيقى المعاصرة.