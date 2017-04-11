أكد الويلزى جاريث بيل نجم نادى (ريال مدريد) أن الإيطالي كارلو انشيلوتى المدير الفنى لنادى (بايرن ميونيخ) جعل عملية الفوز على الفريق البافارى أكثر صعوبة من ذى قبل.

وقال بيل - فى تصريحات خاصة لموقع (جول الدولى) قبل مواجهة الفريقين فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أوروبا والمقررة غدا /الأربعاء/ - “إذا نظرت لآخر ثلاثة مدربين تولوا مسئولية (بايرن ميونيخ)، وهم جزب هاينكس وبب جوارديولا وانشيلوتى، تجد أن كلا منهم ترك بصمته، لكن انشيولتى جعل عملية الفوز على بايرن أكثر صعوبة”.

وأضاف “أنه على الرغم من صلابة دفاع بايرن، إلا أنه يظل قويا وفعالا هجوميا تحت قيادة انشيلوتى، مشيرا إلى أنه مدرب عظيم وبالتالى من المؤكد أنه يترك بصمته على أى فريق يتولى تدريبه”.

يذكر أنه سبق للمدرب الإيطالى المحنك أن قاد (ريال مدريد) للفوز ببطولة دورى الأبطال عام 2014 على (اتلتيكو مدريد) فى المباراة النهائية.. ويأمل الآن أن يقود فريق (بايرن ميونيخ) للفوز باللقب ليكون ثالث فريق يقوده لهذا الانجاز بعد النادى الأسبانى ومن قبله ميلان الإيطالى.