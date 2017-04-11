كشفت مصادر أمنية كويتية، عن أن المتهم الرئيسي بتنفيذ تفجير “الكنيسة المرقسية” بالإسكندرية في مصر، كان يعمل محاسباً في الكويت، وقد تم ترحيله لمصر بعد التأكد من علاقته بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لصحيفة “القبس” الكويتية، أن المتهم الرئيسي بتفجير الكنيسة المرقسية، دخل الكويت، في أكتوبر 2016، بتصريح عمل في إحدى شركات التجارة العامة والمقاولات.

وأكدت أنه تم استدعاؤه من طرف جهاز أمن الدولة، بناء على معلومات وردته من نظيره المصري، وخضع لتحقيقات مكثفة حول علاقته بـ”داعش”، وبعد التثبت من تورطه، تم اتخاذ قرار ترحيله وتسليمه إلى سلطات بلاده.

واستغربت المصادر إفراج الأمن المصري، عن المتهم، عقب تسلمه من الكويت، فالمعلومات التي جرى تبادلها بين السلطات الأمنية في البلدين، أكدت ضلوعه في الانتماء إلى “داعش”، وتواصله مع قياداته في الخارج، ومع ذلك أصبح حراً طليقاً هناك؛ حسب الصحيفة الكويتية.

وكان تنظيم “داعش” الإرهابي، قد أعلن في وقت سابق، أن “أبو إسحاق المصري”، هو منفذ تفجير الإسكندرية.

وأبو إسحاق من مواليد سبتمبر 1990، من منيا القمح، حاصل على بكالوريوس تجارة، دخل إلى سوريا عبر تركيا العام 2013.

يذكر أن تفجيرين إرهابيين هزا كنيستي مارجرجس في طنطا ومارمرقس في الاسكندرية، وخلف عشرات القتلى والجرحى.