الحسيني يدعو الأجهزة الأمنية لتطبيق «الطوارئ» على محمد حسانالثلاثاء، 11 ابريل 2017 10:13 ص
قال الإعلامي “يوسف الحسيني” إن الأمم تنهار عندما يعطي الفرد نفسه حق محاسبة الآخرين على معتقدهم الديني وسلوكهم الشخصي.
وكتب الحسيني في تدوينة له بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «الكل حر في أن يصدق بوجود الخالق أو لا يصدق، شريطة عدم التطرّف».
ونشر مقطع فيديو للداعية الإسلامي محمد حسان، يدعو فيه إلى مساندة الشعب السوري والجهاد بالمال والنفس من أجل نصرة السوريين، معلقًا عليه بقوله: «ده في فيديو للحاج محمد حسان وهو يدعو لدعم الإرهابيين في سوريا بالمال والسلاح والبشر، فعّلوا عليه قانون الطوارئ».
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