تحتفي الإعلامية منى الشاذلي بأبطال مصر في الأولمبياد الخاص في حلقة الخميس 13 أبريل، من برنامج “معكم” الذي يُعرض عبر شاشة cbc.

ويظهر الأبطال بصحبة الفنان الكبير حسين فهمي السفير العالمي للأولمبياد الخاص، وأحد النجوم الكبار الداعمين للاعبي الأولمبياد، والذي تم اختياره سفيرا عالميا للأولمبياد بعد 10 سنوات من عمله كسفير إقليمي.

وخلال اللقاء تحدث الفنان الكبير عن رحلة بعثة مصر في العاصمة النمساوية فيينا التي استضافت الدورة الأخيرة للألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص وحققت فيها البعثة المصرية 5 ميداليات ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزية، جاءت الذهبيات عن طريق فريق الهوكي والذهبية الثانية عن طريق فريق التتابع في الجري على الجليد، بينما حقق الميدالية الذهبية محمد عبده في سباق 100 متر جري على الجليد، وأيضا الفضية في سباق 200 متر جري على الجليد وكانت البرونزية عن طريق آلاء عبدالعزيز.

وتطرق فهمي إلى الحديث عن المصاعب التي قابلت البعثة، وكيف تغلبوا عليها ووفروا كافة سبل الراحة للاعبين لتشريف مصر في واحد من أهم المحافل الدولية.

وفي الفقرة الثانية تستضيف “الشاذلي” المرشدة السياحية الشابة بسنت نور الدين، التي تنشر فيديوهات على صفحتها الشخصية عن الآثار المصرية تقدم فيها معلومات عن تلك الأثار والمعالم بطريقة مبسطة وممتعة لغير المتخصيين من الجمهور العادي.

وفي فقرة أخرى وبعد 13 عاما من ظهوره مع الفنان أحمد حلمي في برنامج “من سيربح البونبون” يظهر الطفل مازن الكاشف لأول مرة، بعد أن اعتبره الجمهور في ذلك الوقت واحدًا من أشهر الأطفال بسبب شقاوته وتلقائيته خلال البرنامج الذي جاء ظهوره فيه عن طريق الصدفة.