 Moheet on google
الثلاثاء 11 ابريل 2017 10:52 صباحاً
روابط سريعة
الرومانية بورتيكا : الشعر المصري "كنز مخفي" و صرخة للحرية
17861670_1316368101776290_35407405428672655_n

الرومانية بورتيكا : الشعر المصري "كنز مخفي" و صرخة للحرية

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 10:37 ص
محيط - شيماء فؤاد

فرنسا لا تعرف سوى قليلا عن الشعر المصرى ..فيما تجهله رومانيا
صلاح جاهين و جان جاك روسو تشاركا في نظرتهم للعالم
الأبنودى مزج الشعر بالموسيقى ..وعبد الرحمن بدوى من رواد الوجودية
منى غطاس و جورج حنين فقط هم من ترجمت قصائدهم للرومانية
الشعر سبق كل الأشكال الإبداعية من “حكايات سنوحى” لـ “الإلياذة و الأوديسا”

عرضت الشاعرة الرومانية البلجيكية سيسيليا بورتيكا كتابها “أنطولوجيا الشعراء المصريين” الذى ضم 13 شاعرا كتبوا بالعربية ، و صدر حديثًا بألمانيا وقدمته أ.د.غراء مهنا؛ بالإضافة إلى عرض لكتاب “عودة إلى النيل”، والذى يتضمن مجموعة أشعار باللغتين الفرنسية والعربية عن نهر النيل ، بالإضافة إلى صور للوحات فنية لنهر النيل رسمتها الفنانة البلجيكية نادين فيفيه.

جاء ذلك خلال احتفالية ” مائة عام على العلاقات الثقافية بين مصر و رومانيا ” في المجلس الأعلى للثقافة مساء أمس .

و قالت سيسيليا إن ترجمة الشعر ، خارج كل الممارسات التقنية ، تعد فعلا شعريا جديدا ، يعيد المترجم خلقها من جديد أثناء عمله ، و بفضل الترجمة يتجدد ميلاد القصيدة لمرة ثانية و تتكسر الحواجز بين الشعوب و اللغات المختلفة .

و أضافت أن كل معرفة و كل ثقافة بدأت بالشعر ،و الشعر سبق أى شكل آخر من النصوص الإبداعية ، ضاربة مثال بالإلياذة و الأوديسا ، التيوجونى لدي اليونانيين ، و الفيدا لدى الهنود ، و حكايات سنوحى ، و هى من أقدم الأعمال الأدبية المصرية القديمة ، و كلها نصوص نثرية تحمل روح الشعر .

وأكدت الشاعرة الرومانية أن الشعر المصرى “كنز مخفى ” جوهرة تحمل وجوها متعددة تتشكل على مدى الزمان من تاريخها ، و من تأثيراتها التي لا تحصى ، و قد انتعش في القرن الماضى من خلال أشكال التعبير القديمة ، و نمو أنماط جديدة مقتبسة من أنماط الشعر في أوروبا أو من الأغانى الشعبية المصرية ، أو مستوحاة من آيات القرآن و التوراة و الإنجيل .

و خلال العهد الملكى كانت الإسكندرية و القاهرة مهدا للثقافة المتفردة من خلال وجود الأقليات اليونانية و الإيطالية و اليهودية و الفرنسية و البريطانية ، بالإضافة للنهضة الثقافية العربية في القاهرة و التي شارك فيها المفكرين اللبنانيين و السوريين .

و عبرت أنه للأسف الشعر المصرى لا يكاد يعرف في فرنسا و البلاد الفرانكفونية إلا قليلا ، و هو غير معروف في رومانيا، مع أن الشعبين المصرى و الرومانى تربطهما صلات وثيقة كل بطريقته ، بالثقافة الأم الفرنسية على مدى تاريخ كل منهم .

و في كتابها “انطولوجيا الشعراء المصريين” تتناول مختارات موضوعية من الشعر المصري باللغة العربية مترجم للفرنسية ، و مجموعة أخرى مختارة من الأدب المصرى المكتوب بالفرنسية ، و الأشعار أغلبها تنتمى للعامية ، و من أهم الشعراء الذين ترجم لهم صلاح جاهين ، وعبد الرحمن الأبنودى ، وعبده بدوى ، و أحمد عبد المعطى حجازى ، و فتحى سعيد ، و فؤاد بدوى .

و أشارت الشاعرة إلى أن صلاح جاهين امتلك مفهوم للعالم المحيط به، يقترب من مفهوم جان جاك روسو : ” فكل ما هو جميل يأتي من عند الله ، أما ما هو سئ و شرير فهو من صنع الإنسان ، و مما يفرضه ظلما على أخيه الإنسان ” .

بينما في عالم عبد الرحمن الأبنودى يمتزج الشعر و الموسيقى ، فهو يتشارك مع جاك روسو في إن الإبداع لا يبدأ بالتفكير و التعقل ، و إنما يبدأ بالإحساس ، فاللغة الفطرية أداة تعبير عاطفية شعرا أو نثرا .

فيما وصفت عبد الرحمن بدوى برائد من رواد الوجودية تأثرت به أجيال من المفكرين و المثقفين العرب ، كان مهموما بقضية الموت التي تركت بصمة حزن واضحة على قصائده الشعرية ، و كان من الشعراء الأوائل الذين استخدموا لفظ “آلة ” باعتبارها موضوعا حديثا يعبر عن استلاب الإنسان لصالح العلم .

بينما عرف الشعر العربى المعاصر موجة تجديدة على يد الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى الذى حصل على جائزة الشعر العربى عام 1996 ، الذى يصور تأثر المتغيرات الحديثة على البشر و سطوة التطور التكنولوجى و تشاركت معه في ذلك سلوى حجازى .

و أوضحت سيسليا أن إقامتها في مصر ساعدتها على اكتساب “مسحة مصرية” بمعرفة العالم الذي تترجم عنه كما يشعر به الكاتب و يتخيله و يتمثله و ينتقده .

كما تناول الكتاب الشعراء المصريين الذين نشرت أعمالهم باللغة الفرنسية ، مثل سلوى حجازى و أحمد راسم و جورج قطاوى الذين عاشوا في مصر ، و أندريه شديد و جويس منصور وجورج حنين لذين قضوا معظم حياتهم في فرنسا ، و قد تناولت دراسة إشكالية انتماء هؤلاء الشعراء الأدبي هل يسجل في تاريخ أدب فرنسا أم مصر .

و قالت الكاتبة أن منى لطيف غطاس و جورج حنين فقط هم من ترجمت قصائدهم للرومانية .

و أوضحت أن الشعراء المصريون الناطقون بالفرنسية طوروا نمطا آخر من الكتابة ، كما عند جورج حنين رائد الحركة السريالية في العالم العربي الناطق بالفرنسية .

كما حللت صرخة الحرية و الحب الخالد في قصائد الشعراء الـ 13 الذين تناولهم الكتاب .

كما تضمنت الأمسية قراءات شعرية لكبار الشعراء الرومانيين والتي تناولت مصر، منها قصيدة بعنوان “مصر” للشاعر الرومانى الكبير ميهاى امينسكو ، متحدثا عن النيل و أساطيره ، و صوره كالمستغرق في أحلام أبدية ، و على ضفتيه الأراضى السعيدة ، و صور الأهرامات بتوابيت تضم جميع ملاحم البشرية .

بالإضافة إلى قراءات شعرية لعدد من رموز الشعر المصرى مثل صلاح جاهين وعبد الرحمن الأبنودى وقدم القراءات كل من: أ. د.غراء مهنا، أ. د. رشا صالح، أ.د.رانيا فتحى .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3