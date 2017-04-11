الرومانية بورتيكا : الشعر المصري "كنز مخفي" و صرخة للحريةالثلاثاء، 11 ابريل 2017 10:37 ص
فرنسا لا تعرف سوى قليلا عن الشعر المصرى ..فيما تجهله رومانيا
صلاح جاهين و جان جاك روسو تشاركا في نظرتهم للعالم
الأبنودى مزج الشعر بالموسيقى ..وعبد الرحمن بدوى من رواد الوجودية
منى غطاس و جورج حنين فقط هم من ترجمت قصائدهم للرومانية
الشعر سبق كل الأشكال الإبداعية من “حكايات سنوحى” لـ “الإلياذة و الأوديسا”
عرضت الشاعرة الرومانية البلجيكية سيسيليا بورتيكا كتابها “أنطولوجيا الشعراء المصريين” الذى ضم 13 شاعرا كتبوا بالعربية ، و صدر حديثًا بألمانيا وقدمته أ.د.غراء مهنا؛ بالإضافة إلى عرض لكتاب “عودة إلى النيل”، والذى يتضمن مجموعة أشعار باللغتين الفرنسية والعربية عن نهر النيل ، بالإضافة إلى صور للوحات فنية لنهر النيل رسمتها الفنانة البلجيكية نادين فيفيه.
جاء ذلك خلال احتفالية ” مائة عام على العلاقات الثقافية بين مصر و رومانيا ” في المجلس الأعلى للثقافة مساء أمس .
و قالت سيسيليا إن ترجمة الشعر ، خارج كل الممارسات التقنية ، تعد فعلا شعريا جديدا ، يعيد المترجم خلقها من جديد أثناء عمله ، و بفضل الترجمة يتجدد ميلاد القصيدة لمرة ثانية و تتكسر الحواجز بين الشعوب و اللغات المختلفة .
و أضافت أن كل معرفة و كل ثقافة بدأت بالشعر ،و الشعر سبق أى شكل آخر من النصوص الإبداعية ، ضاربة مثال بالإلياذة و الأوديسا ، التيوجونى لدي اليونانيين ، و الفيدا لدى الهنود ، و حكايات سنوحى ، و هى من أقدم الأعمال الأدبية المصرية القديمة ، و كلها نصوص نثرية تحمل روح الشعر .
وأكدت الشاعرة الرومانية أن الشعر المصرى “كنز مخفى ” جوهرة تحمل وجوها متعددة تتشكل على مدى الزمان من تاريخها ، و من تأثيراتها التي لا تحصى ، و قد انتعش في القرن الماضى من خلال أشكال التعبير القديمة ، و نمو أنماط جديدة مقتبسة من أنماط الشعر في أوروبا أو من الأغانى الشعبية المصرية ، أو مستوحاة من آيات القرآن و التوراة و الإنجيل .
و خلال العهد الملكى كانت الإسكندرية و القاهرة مهدا للثقافة المتفردة من خلال وجود الأقليات اليونانية و الإيطالية و اليهودية و الفرنسية و البريطانية ، بالإضافة للنهضة الثقافية العربية في القاهرة و التي شارك فيها المفكرين اللبنانيين و السوريين .
و عبرت أنه للأسف الشعر المصرى لا يكاد يعرف في فرنسا و البلاد الفرانكفونية إلا قليلا ، و هو غير معروف في رومانيا، مع أن الشعبين المصرى و الرومانى تربطهما صلات وثيقة كل بطريقته ، بالثقافة الأم الفرنسية على مدى تاريخ كل منهم .
و في كتابها “انطولوجيا الشعراء المصريين” تتناول مختارات موضوعية من الشعر المصري باللغة العربية مترجم للفرنسية ، و مجموعة أخرى مختارة من الأدب المصرى المكتوب بالفرنسية ، و الأشعار أغلبها تنتمى للعامية ، و من أهم الشعراء الذين ترجم لهم صلاح جاهين ، وعبد الرحمن الأبنودى ، وعبده بدوى ، و أحمد عبد المعطى حجازى ، و فتحى سعيد ، و فؤاد بدوى .
و أشارت الشاعرة إلى أن صلاح جاهين امتلك مفهوم للعالم المحيط به، يقترب من مفهوم جان جاك روسو : ” فكل ما هو جميل يأتي من عند الله ، أما ما هو سئ و شرير فهو من صنع الإنسان ، و مما يفرضه ظلما على أخيه الإنسان ” .
بينما في عالم عبد الرحمن الأبنودى يمتزج الشعر و الموسيقى ، فهو يتشارك مع جاك روسو في إن الإبداع لا يبدأ بالتفكير و التعقل ، و إنما يبدأ بالإحساس ، فاللغة الفطرية أداة تعبير عاطفية شعرا أو نثرا .
فيما وصفت عبد الرحمن بدوى برائد من رواد الوجودية تأثرت به أجيال من المفكرين و المثقفين العرب ، كان مهموما بقضية الموت التي تركت بصمة حزن واضحة على قصائده الشعرية ، و كان من الشعراء الأوائل الذين استخدموا لفظ “آلة ” باعتبارها موضوعا حديثا يعبر عن استلاب الإنسان لصالح العلم .
بينما عرف الشعر العربى المعاصر موجة تجديدة على يد الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى الذى حصل على جائزة الشعر العربى عام 1996 ، الذى يصور تأثر المتغيرات الحديثة على البشر و سطوة التطور التكنولوجى و تشاركت معه في ذلك سلوى حجازى .
و أوضحت سيسليا أن إقامتها في مصر ساعدتها على اكتساب “مسحة مصرية” بمعرفة العالم الذي تترجم عنه كما يشعر به الكاتب و يتخيله و يتمثله و ينتقده .
كما تناول الكتاب الشعراء المصريين الذين نشرت أعمالهم باللغة الفرنسية ، مثل سلوى حجازى و أحمد راسم و جورج قطاوى الذين عاشوا في مصر ، و أندريه شديد و جويس منصور وجورج حنين لذين قضوا معظم حياتهم في فرنسا ، و قد تناولت دراسة إشكالية انتماء هؤلاء الشعراء الأدبي هل يسجل في تاريخ أدب فرنسا أم مصر .
و قالت الكاتبة أن منى لطيف غطاس و جورج حنين فقط هم من ترجمت قصائدهم للرومانية .
و أوضحت أن الشعراء المصريون الناطقون بالفرنسية طوروا نمطا آخر من الكتابة ، كما عند جورج حنين رائد الحركة السريالية في العالم العربي الناطق بالفرنسية .
كما حللت صرخة الحرية و الحب الخالد في قصائد الشعراء الـ 13 الذين تناولهم الكتاب .
كما تضمنت الأمسية قراءات شعرية لكبار الشعراء الرومانيين والتي تناولت مصر، منها قصيدة بعنوان “مصر” للشاعر الرومانى الكبير ميهاى امينسكو ، متحدثا عن النيل و أساطيره ، و صوره كالمستغرق في أحلام أبدية ، و على ضفتيه الأراضى السعيدة ، و صور الأهرامات بتوابيت تضم جميع ملاحم البشرية .
بالإضافة إلى قراءات شعرية لعدد من رموز الشعر المصرى مثل صلاح جاهين وعبد الرحمن الأبنودى وقدم القراءات كل من: أ. د.غراء مهنا، أ. د. رشا صالح، أ.د.رانيا فتحى .
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