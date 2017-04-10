رد الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على مزاعم الداعية الإخواني الهارب وجدي غنيم، والتي قال فيها إن الإسلام أمر بقتل الأسرى المسيحيين.

قال “النجار” في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “cbc”، إن ما قاله وجدي غنيم كذب، واصفًا فكره بـ”المريض”، موضحا أنه لا يفهم لأن القرآن يأمر بالمودة والبر والرحمة.

شدد عضو مجمع البحوث الإسلامية على ضرورة الوقوف بجانب المسيحيين في كل الأمور كما كان يفعل معهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن النبي لم يأمر بقتل الأسرى إطلاقًا، مؤكدًا أن قول الله كان واضحًا في هذا الشأن وحدد القتال في الحرب والمواجهة فقط وليس السلم.

أكد أن الإسلام نهى عن قطع الأم عن أبنائها في حالة الأسر وكذلك الأب المسئول عن أولاده، ولم يتيسر ترك الأسير حرًا فالفداء يكون المقابل، منوهًا إلى أن ما قاله “غنيم”، لا أساس له في الواقع أو الدين لأن المسيحيين لهم كل الحقوق المقررة للمواطن المصري وما يصيبهم يصيب، كل مصري على أرض الوطن، سواء مسلم أو مسيحي ومن يقع منهم فهو مصاب للمسلمين.

هاجم “النجار”، وجدي غنيم وقال إن آراءه تنبع من عقيدة شخصية ويريد تعميم الفكر الضال ويسوقه للناس على أنه فكر الإسلام على الرغم من أن الدين بريء من هذا الشخص المدلس المسيء للمسلمين.