كشف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عن الشخصية التي تولت عملية تمويل جماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح والترويج له.

وقال “هادي” خلال لقائه اليوم بعدد من كبار قادة الدولة ومشايخ القبائل اليمنية: “إن نجل المخلوع صالح وقائد الحرس الجمهوري العائلي السابق أحمد علي قاد عملية تمويل الانقلاب والترويج له”.

وأضاف الرئيس اليمني، أن الهدف الحقيقي من الانقلاب على الشرعية والتي قادها ثلاثي الشر في اليمن أحمد علي ووالده وزعيم المليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي كان الانقلاب على نضال الحراك الجنوبي وثورة الشباب السلمية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وكانت قناة “العربية” الإخبارية قد أعلنت بعد يومين من انطلاق عملية “عاصفة الحزم” أن نجل الرئيس المخلوع أحمد علي صالح زار المملكة العربية السعودية والتقى بولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعرض عليه القضاء على المليشيات الحوثية مقابل دعمه للتحركات التي سيجريها للانقلاب لكن القيادة السعودية ردت عليه بأن العاصمة المؤقتة عدن خط احمر وحذرته من الاقتراب منها.