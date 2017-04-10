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مدفعية كريستال بالاس تضرب أرسنال بثلاثية في وجود النني
ارسنال - كريستال بالاس

مدفعية كريستال بالاس تضرب أرسنال بثلاثية في وجود النني

الإثنين، 10 ابريل 2017 11:22 ص
محيط - أحمد عبد الخالق

أسقط فريق كريستال بالاس ضيفه أرسنال بثلاثة أهداف مقابل لا شئ اليوم الإثنين في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المباراة شهدت مشاركة الننى فى التشكيل الأساسى لأرسنال، وكاد النجم المصرى يسجل الهدف الأول للمدفعجية بعد مرور 9 دقائق فقط، بعدما سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن واينى هينيسيى حارس مرمى كريستال بالاس تصدى لها ببراعة وحولها لركلة ركنية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كريستال بالاس بهدف نظيف سجله اندروس تاونسيند في الدقيقة 17 .

وفي الشوط الثاني أضاف لاعب الوسط الفرنسي الدولي يوهان كاباي الهدف الثاني في الدقيقة 63 وبعد خمس دقائق فقط سجل لاعب الوسط الصربي لوكا ميليفوجيفيتش الهدف الثالث من ضربة جزاء.

الفوز رفع رصيد كريستال بالاس إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر، مبتعدا بفارق ست نقاط عن المراكز الثلاثة الأخيرة.

وتوقف رصيد أرسنال عند 54 نقطة في المركز السادس ليفقد فرصة ثمينة لاستعادة المركز الخامس من مانشستر يونايتد والمنافسة على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ارسنال - كريستال بالاس

ارسنال - كريستال بالاس

ارسنال - كريستال بالاس

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