عرض نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة على اجتماع لمجلس النقابة اليوم الاثنين ما تم الاتفاق عليه في اللقاء مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، مؤكدا موافقة رئيس الوزراء على زيادة بدل ومعاشات أعضاء النقابة بداية من يوليو المقبل، ومد فترة سماح تنفيذ مشروع إسكان الصحفيين بأكتوبر.

وطالب النقيب في بداية الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر في التفجيرات، التي وقعت في طنطا والإسكندرية أمس الأحد.

وأكد مجلس النقابة، في بيان مساء اليوم، تفهمه الكامل للظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر، مشدداً على الدور الذي يقوم به الإعلام في مواجهة كل أعمال الإرهاب والتطرف وتصديه للدفاع عن قضايا المجتمع، إلا أنه في ذات الوقت يرفض مصادرة الصحف أو التضييق عليها، ويؤكد أن التعامل بين مؤسسات الدولة يتم في إطار الالتزام بالدستور والقانون.

واستكمل المجلس تشكيل اللجان النقابية، كما أشار النقيب إلى موافقة وزير الشباب والرياضة على دعم النقابة في الأنشطة المختلفة للوزارة لصالح الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بالنادي النهري بالبحر الأعظم ، وعرض أبو السعود محمد الأمين العام المساعد ملف الشهادات المزورة على المجلس، وأكد المجلس الاستمرار في فحص الشهادات بشكل سريع لكل الأعضاء بداية من تاريخ إنشاء النقابة وحتي الآن، وعرض النتائج على المجلس فور الانتهاء من الملف.

وقال أبو السعود محمد أمين عام مساعد الصحفيين إنه عرض ملفا كاملا بما تم في فحص شهادات أعضاء النقابة، وأوضح في تصريحات له أنه تم إرسال 5225 شهادة إلى ٩١ جامعة وأكاديمية، رد منها ٧١ جهة، وتم اكتشاف ١١ شهادة مزورة، وشطب ١٠ حالات شطبا نهائيا، وإحالة واحدة للتأديب.

ولفت إلى أنه تمت إعادة تشكيل اللجنة برئاسته وإشراف المدير العام من موظفي النقابة للعمل على فحص الشهادات بداية من تاريخ إنشاء النقابة وحتى الآن على مرحلتين.

وتبدأ المرحلة الأولى بفحص ٢٧٨١ شهادة بالإضافة للشهادات التي لم تتلق النقابة ردا بشأنها.