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استشهاد 3 جنود بالجيش الليبي جراء الاشتباكات بمدينة سبها
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استشهاد 3 جنود بالجيش الليبي جراء الاشتباكات بمدينة سبها

الإثنين، 10 ابريل 2017 11:19 ص

لقي ثلاثة جنود بالجيش الليبي مصرعهم، جراء الاشتباكات مع القوة الثالثة التابعة للمجلس الرئاسي الليبي بطرابلس ، بمنطقة ” سمنو ” والتي تقع شمال مدينه سبها 76 كلم.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء، مساء اليوم،” أن الاشتباكات المسلحة العنيفة تجددت بين القوات المسلحة الليبية ،والقوة الثالثة التباعة للمجلس الرئاسي الليبي بالقرب من محطة كهرباء سمنو شمال شرق مدينة سبها.

وتمكنت مقاتلات سلاح الجو الليبي التابعة لرئاسة الأركان الجوية من شن العديد من الغارات الجوية على تمركزت الجماعات التابعة للقوة الثالثة، ومليشيا ما تعرف “بسرايا الدفاع عن بنغازي” التي تشارك رسميا في العملية التي أطلقتها وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق.

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