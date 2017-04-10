لميس الحديدي تحذر: هذا ما أخشاه من قانون الطوارئ!

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن فرض حالة الطوارئ في البلاد، لمدة 3 أشهر، على خلفية تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية.

وقالت “لميس”، في برنامجها “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سي بي سي”: “بلاش نخاف ويبقى عندنا حالة فزع، الدولة تلجأ إلى هذه القوانين للعمل بقوانين استثنائية تتيح لها ما لا تتيحه القوانين العادية”، مشددة: “لا يجب أن نخاف، ولكن يجب أن نحرص أن لا يتم التوسع في استخدام الصلاحيات المطبقة أو المخولة بقانون الطوارئ”.

ويذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن أمس فرض حالة الطوارئ، ووافق اليوم مجلس الوزراء على القرار.