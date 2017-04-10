 Moheet on google
الثلاثاء 11 ابريل 2017 12:13 صباحاً
روابط سريعة
مشروع قانون روسي يتضمن عقوبة السجن المؤبد على مجندي الإرهابيين
البرلمان الروسي

مشروع قانون روسي يتضمن عقوبة السجن المؤبد على مجندي الإرهابيين

الإثنين، 10 ابريل 2017 10:57 ص

قدم العضو في لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الروسي أدالبي شخاجوشيف للحكومة مشروع قانون يدخل تعديلات على القانون الجنائي ويشدد إجراءات ملاحقة من يقوم بتجنيد الإرهابيين.

ووفقا للمادة 205 للقانون الجنائي الروسي الحالي، تطبق عقوبة السجن المؤبد على من يقوم بإعداد وتنفيذ الجرائم التالية المتعلقة بالنشاط الإرهابي القيام بعمل إرهابي، وتلقي تدريب بهدف القيام به، وخطف رهينة، وخطف سيارة أو سفينة أو طائرة أو قطار لاستخدامها في النشاط الإرهابي.

وينص مشروع القانون الجديد على توسيع هذه القائمة لتشمل “الإعداد والتحريض والتجنيد وأي نوع من إكراه الأشخاص على ارتكاب واحدة من الجرائم المذكورة أو قيادة ارتكابها أو تمويلها، أو تنظيم تمويل الإرهاب”..حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم ” – اليوم / الاثنين /.

وأشار مقدم المشروع إلى أن مبادرته تهدف إلى تعزيز مكافحة تجنيد الإرهابيين وتمويل النشاط ذات الطابع الإرهابي أو المتطرف.

وبموجب القانون المعمول به حاليا في روسيا، يتلقى الذين يجندون الآخرين في صفوف الجماعات الإرهابية عقوبة بالسجن تتراوح مدتها من 5 إلى 10 سنوات، إضافة إلى دفع غرامة تصل قدرها إلى 500 ألف روبل روسي .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3