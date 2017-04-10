قدم العضو في لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الروسي أدالبي شخاجوشيف للحكومة مشروع قانون يدخل تعديلات على القانون الجنائي ويشدد إجراءات ملاحقة من يقوم بتجنيد الإرهابيين.

ووفقا للمادة 205 للقانون الجنائي الروسي الحالي، تطبق عقوبة السجن المؤبد على من يقوم بإعداد وتنفيذ الجرائم التالية المتعلقة بالنشاط الإرهابي القيام بعمل إرهابي، وتلقي تدريب بهدف القيام به، وخطف رهينة، وخطف سيارة أو سفينة أو طائرة أو قطار لاستخدامها في النشاط الإرهابي.

وينص مشروع القانون الجديد على توسيع هذه القائمة لتشمل “الإعداد والتحريض والتجنيد وأي نوع من إكراه الأشخاص على ارتكاب واحدة من الجرائم المذكورة أو قيادة ارتكابها أو تمويلها، أو تنظيم تمويل الإرهاب”..حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم ” – اليوم / الاثنين /.

وأشار مقدم المشروع إلى أن مبادرته تهدف إلى تعزيز مكافحة تجنيد الإرهابيين وتمويل النشاط ذات الطابع الإرهابي أو المتطرف.

وبموجب القانون المعمول به حاليا في روسيا، يتلقى الذين يجندون الآخرين في صفوف الجماعات الإرهابية عقوبة بالسجن تتراوح مدتها من 5 إلى 10 سنوات، إضافة إلى دفع غرامة تصل قدرها إلى 500 ألف روبل روسي .