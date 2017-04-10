كشف محمد رجب شقيق المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، في أول مكالمة تليفونية، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا أن شقيقه على قيد الحياة ويوجد في سوريا.

وقال “رجب”، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “كل يوم” المُذاع على قناة “ON E”: “إن شقيقي “قصير وتخين مليان”، منوها أن “شقيقه سافر لسوريا بعد أن ضحكت عليه الجماعات هناك، وأنه تحدث معه هاتفيا منذ يومين”.

وأضاف: “أخويا انضحك عليه في سوريا، وعاوز يرجع مصر، واحنا اتحايلنا عليه يرجع وهو خايف من أمن الدولة”.