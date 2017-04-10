أصدر مجلس النواب اليوم الاثنين خلال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبدالعال، عدة قرارات مهمة متعلقة بأحداث تفجير الكنيستين أمس وبعض أحداث الشأن الداخلي الهامة، وجاءت القرارات كالتالي:

تشكيل هيئتي الصحافة والإعلام

قال رئيس مجلس النواب، إنه سيتم إصدار قرارات تشكيل هيئتي الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم أو غداً، على أن تُنشر في الجريدة الرسمية.

الخطاب الديني

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب سيصدر بقانون لمكافحة التطرف أو تنقية مناهج التعليم وتجديد الخطاب وهذا من خلال البرلمان بوضع مناهج التعليم والخطاب الديني ولن ننتظر وزارة من الوزارات أو جهة من الجهات.

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

إحالة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

أحال الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء أبوشقة لمناقشتها.

مراقبة فيس بوك

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن موقعي فيس بوك ويوتيوب وغيرهما من المواقع التي تبث أخبارا للتواصل بين الإرهابيين سيتم مراقبتها جيدا في ظل حالة الطوارئ.

أسباب إعلان الطوارئ

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن رئيس الوزراء سيلقى بيانًا غدًا أمام الجلسة العامة حول المبررات والأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ وسيتم رفع الجلسة العامة عقب إلقاء رئيس الوزراء بيانه.

مطالبة القضاة ببذل جهد أكبر

طالب رئيس مجلس النواب القضاة والمستشارين ببذل المزيد من الجهد قائلا “نحن في حالة حرب والجميع مطالب بالعمل والتضحية، نحن نقدر الجهد الذي يبذله القضاة والمستشارون وبالأخص في المجال الجنائي، ولكن هذا لا يمنع أن نطالبهم بمزيد من الجهد”.