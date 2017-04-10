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خروج 21 حالة من المصابين بحادث كنيسة مارمرقس بعد تحسن حالتهم
تفجير الكنيسة المرقسية - الاسكندرية

خروج 21 حالة من المصابين بحادث كنيسة مارمرقس بعد تحسن حالتهم

الإثنين، 10 ابريل 2017 11:06 ص
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كشف الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية – فى بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية مساء اليوم - أنه قد تم عمل التدخلات الطبية اللازم للمصابين الذين بلغ عددهم 48 مصاب حتى مساء أمس الأحد، في حادث كنيسة مارمرقس،  حيث تم إجراء كافة العمليات الجراحية المطلوبة ولا توجد أى عمليات مؤجلة حيث تم خروج 21 حالة اليوم بعد تحسن حالتها منها 19 حالة خروج من المستشفى الرئيسى الجامعى و حالتين من مستشفى مصطفى كامل العسكري.

ولم يزل متبقيا 27 مصابا يتلقون العلاج بمستشفيات الشرطة والرئيسى الجامعى ومصطفى كامل العسكري.

كما أوضح البيان أنه لا توجد أية وفيات جديدة تضاف إلى إجمالى عدد الشهداء الذى بلغ 17 شهيدا.

وأكد أن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، تابعت  حالة المصابين بحادث التفجير الإرهابى أمام الكنيسة بالإسكندرية عقب قداس أحد الشعانين.

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