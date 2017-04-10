قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن فريق الكرة يصادفة سوء توفيق في إنهاء الهجمات وإحراز الأهداف أمام إنبى، قائلا: “هناك سحر أسود تم عمله للفريق”.

وكان الزمالك قد أصيب بأربع هزائم متتالية في الدوري أمام المقاصة والشرقية وسموحة، وآخرها في مباراة إنبى بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن الجولة 24 من بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.