بالفيديو والصور..وفاة سائح بعد قبلة من ثعبان كوبرا ضخم

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو صادما يظهر أحد السياح فى “راجستان” الهندية وهو يقوم بتقبيل أفعى الكوبرا الخطير، لتقوم الكوبرا بلدغه فى رأسه لدرجة أنه لم يشعر باللدغة، ليسقط ميتًا بعد ساعة بالضبط.

وبحسب “ديلي ميل” شعر الرجل بفقدان للشعور لمدة ثوان فطلب من الساحر أن يفحصه إذا كان تم لدغه أم لا، وأجابه الساحر أو الدجال إن صح التعبير بأنه لم يحدث شيء.

وبعد مرور 60 دقيقة فقط، فقد الرجل وعيه وتم نقله إلى المستشفى، ليعلن الأطباء وفاته جراء التسمم الذى أنهى حياته فى الحال، بسبب الكوبرا التى تضخ أكبر كمية من السم فى لدغتها.