هاجم الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الداعية الإخواني وجدي غنيم، بعد بثه خطاب كراهية ضد الأقباط مدعيًا أن المسلمين في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم قتلوا الأسرى من المسيحيين، قائلًا: “ده واد موتور مريض الفهم ساذج بما يجترئ فيه على الله ورسوله وله فهم خاطئ”، مضيفًا: بعض من يزعمون أنهم دعاة هم قليلو الفهم، والدين واضح وصريح في تحديد علاقاتنا “الحسنة” بالمسيحيين.

وقال النجار، خلال تصريحاته ببرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “سي بي سي”، مساء اليوم الإثنين: إن الرسول لم يأمر نهائيًا بقتل الأسرى كما زعم من يدعي أنه “داعية” وهو أبعد ما يكون عن ذلك.