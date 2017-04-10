قال النقيب محمود عزت، نجل الشهيدة العميدة نجوى الحجار إنه احتسب والدته شهيدة عند الله سبحانه وتعالى مع زملائها الشهداء الذين راحوا ضحية التفجير الذي وقع بالأمس في كنيسة مارمرقس بالإسكندرية.

وأضاف نجل الشهيدة العميدة نجوى الحجار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، والذي يقدمه الإعلامي مجدي الجلاد اليوم الإثنين: “شقيقي الأصغر كان ضابط شرطة واستشهد أيضًا فداءً لمصر”.