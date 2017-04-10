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برلماني: الفترة الحالية تشهد تراجعا كبيرًا لدور الأزهر
النائب يحيى الكدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب‎

برلماني: الفترة الحالية تشهد تراجعا كبيرًا لدور الأزهر

الإثنين، 10 ابريل 2017 10:45 ص
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قال النائب البرلماني يحي الكدواني وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن قانون الطوارئ بداية لاستنفار كل القوى بجمهورية مصر العربية على جميع المستويات، كما أن من المتوقع عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب قريبا، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد تراجعا كبيرا في دور الأزهر الشريف.

ولفت “الكدواني” في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، إلى أن مصر تحاول استعادة توازنها في أعقاب الثورات التي قامت كأي دولة تمر بثورات.

وأشار النائب إلى أن هناك تراجعا كبيرا في دور الأزهر المؤسسة الدينية الوسطية التي تعبر عن الإسلام الوسطي والإسلام الصحيح، ولم نشعر بدور الأزهر في الفترة الماضية لمواجهة الأفكار المتطرفة.

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