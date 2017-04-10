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البيت الأبيض لا يستبعد ضربات إضافية في سوريا
شون سبايسرالمتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض‎

البيت الأبيض لا يستبعد ضربات إضافية في سوريا

الإثنين، 10 ابريل 2017 10:17 ص

قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، إن “الولايات المتحدة تبقي على احتمال تنفيذ مزيد من الضربات في سوريا”، وإن “احتواء تنظيم داعش هو أفضل ما يمكن أن تقوم به بلاده لتخفيف آلام الشعب السوري”.

وأوضح سبايسر، في مؤتمر صحفي أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الاثنين/: “عندما ترى استهداف الأطفال بقنابل كيميائية، فعليك التحرك”، مشددا على أن “استخدام تلك الأسلحة يهدد الأمن القومي الأمريكي”.

وشنت الولايات المتحدة ضربات جوية ضد قاعدة الشعيرات السورية الأسبوع الماضي ردًا على مقتل عشرات السوريين، بينهم أطفال، في بلدة خان شيخون بإدلب.

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