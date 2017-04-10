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عماد أديب: التفجيرات الأخيرة نتيجة نجاح زيارة السيسي لأمريكا
قمة السيسي وترامب البيت الابيض

عماد أديب: التفجيرات الأخيرة نتيجة نجاح زيارة السيسي لأمريكا

الإثنين، 10 ابريل 2017 10:27 ص
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قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن أكبر دليل على نجاح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه بالرئيس دونالد ترامب، هو التفجيرات الأخيرة التي استهدفت اغتيال البابا تواضروس.

وأضاف “أديب”، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السيسي خلال لقائه بترامب أكد على أنه يدعم سياسة الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب في المنطقة، “ولذلك أرادت الجماعات الإرهابية أن ترد على تلك الزيارة باستهداف البابا والكنائس”.

وأوضح الإعلامي أن “التفجيرات جاءت بعكس ما خطط له الإرهاب، فتلقى الرئيس اتصالا من ترامب يؤكد فيه على دعمه لمصر في مكافحة الإرهاب، وزاد من عزيمة مصر في التصدي للإرهاب في المنطقة، بل إن العالم الغربي تعاطف مع الحادث بعد سقوط شهداء من الشرطة مسلمين خلال تأمينهم للكنائس”.

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