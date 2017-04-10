الحكومة توافق على قرار السيسي بفرض حالة «الطوارئ»

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الإثنين، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفرض حالة “الطوارئ” في مصر. وأعلن مجلس الوزراء، في بيان له، اليوم الإثنين، بدء ...