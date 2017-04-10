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قيادة الجيش الليبي تؤكد وقوفها مع مصر لمحاربة الإرهاب والتطرف
الجيش الليبي

قيادة الجيش الليبي تؤكد وقوفها مع مصر لمحاربة الإرهاب والتطرف

الإثنين، 10 ابريل 2017 10:05 ص

تقدمت القيادة العامة للجيش الليبي بالتعزية والمواساة لجمهورية مصر العربية في ماتعرضت له من هجمات ارهابية استهدفت كنيسة مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

وذكر المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي مساء اليوم، بان القيادة العامة للقوات المسلحة تستنكر مثل هذه الافعال الاثمة التي تخالف كافة القيم والتعاليم الاسلامية وحقوق الانسان وانها تقف صفا الي صف مع مصر قيادة وشعباً في مصابها الجلل ومحاربة الارهاب والتطرف بكافة اشكاله.

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