ولي عهد أبو ظبي: ندعم الجيش الليبي في حربه ضد الإرهابالإثنين، 10 ابريل 2017 10:03 ص
بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر البحر، مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها.
ذكرت ذلك قناة “سكاي نيوز” اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الطرفين استعرضا مجالات التعاون الثنائي ومجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالجهود والتنسيق المشترك بين البلدين في محاربة التطرف والعنف والتنظيمات الإرهابية والجهود المبذولة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب الشيخ محمد عن تقديره للدور الذي يلعبه الجيش الوطني الليبي والمشير خليفة حفتر في محاربة الإرهاب وتنظيماته التي سعت إلى استغلال الظروف السياسية للانتشار في ليبيا، مضيفا أن هذه الجهود ساهمت بشكل أساسي في تقليص هذا الخطر وخلق البيئة السياسية المطلوبة للوصول إلى حل يشمل كافة الليبيين في ظل دولة موحدة.
وأشار إلى أن التزام دولة الإمارات بدعم واستقرار ليبيا ينطلق من انتمائها العربي والإسلامي، وإدراكها أن استقرار دول المنطقة مترابط ومتصل.
وأضاف أن الأمن والاستقرار حجر الأساس الذي لا يمكن البناء والتطور دونه، وأن الإمارات ستبذل كل الجهد نحو توحيد كلمة الليبيين، ودعم جهودهم في مكافحة التطرف والإرهاب الآفة التي تواجه المنطقة بأسرها، داعيا إلى توحيد كلمة الليبيين وتغليب مصلحة بلادهم في هذه المرحلة الدقيقة.
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