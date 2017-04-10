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"ديلي ميل": مصر تفرض الطوارئ للقضاء على الإرهاب
تفجير كنيسة طنطا

"ديلي ميل": مصر تفرض الطوارئ للقضاء على الإرهاب

الإثنين، 10 ابريل 2017 10:05 ص
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أشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، وذلك من أجل مكافحة الإرهاب.

وقالت الصحيفة إن مصر اتخذت هذا القرار من أجل محاربة الإرهاب الذي يحتاج إلى جهد كبير، وتوقعت الصحيفة أن يستمر هذا الإرهاب لفترة طويلة.

وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها قرار الرئيس السيسي بنزول الجيش إلى الشارع من أجل تأمين المنشآت الحيوية، والبنية التحتية في البلاد.

كانت كنيستي مارجرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية قد تعرضا لهجمات إرهابية أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

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