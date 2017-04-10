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موسكو وأنقرة يؤكدان ضرورة إجراء تحقيق دولي في "كيميائي" خان شيخون
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو وأنقرة يؤكدان ضرورة إجراء تحقيق دولي في "كيميائي" خان شيخون

الإثنين، 10 ابريل 2017 09:58 ص

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو - خلال مكالمة هاتفية - ضرورة إجراء تحقيق دولي محايد في “كيميائي” خان شيخون في ريف إدلب شمالي سوريا، وشددا على عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الاثنين/ - إن “لافروف أكد خلال اتصال هاتفي مع أوغلو أن العمل العدواني الذي أقدمت عليه واشنطن ضد الجمهورية السورية من خلال توجيه الضربات الصاروخية على قاعدة الشعيرات الجوية السورية تحت ذريعة واهية، أمر غير مقبول”.

كما اتفق الوزيران على مواصلة العمل المشترك من أجل دعم نظام وقف إطلاق النار في سوريا وتفعيل مفاوضات السلام السورية، بما في ذلك على منصتي أستانا وجنيف، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومقررات مجموعة دعم سوريا.

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