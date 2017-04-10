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مسئول أمريكي: روسيا علمت بالقصف الكيماوي بسوريا قبل حدوثه
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مسئول أمريكي: روسيا علمت بالقصف الكيماوي بسوريا قبل حدوثه

الإثنين، 10 ابريل 2017 09:54 ص

أكد مسئول أمريكي، أن روسيا كانت على علم بالقصف الكيماوي السوري قبل حدوثه، وذلك حسبما أفادت فضائية “العربية” في خبر عاجل منذ قليل.

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