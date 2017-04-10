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إصابة 3 شرطيات في انقلاب سيارة بالقاهرة - إسكندرية الصحراوي
حادث تصادم انقلاب سيارة نقل

إصابة 3 شرطيات في انقلاب سيارة بالقاهرة - إسكندرية الصحراوي

الإثنين، 10 ابريل 2017 10:18 ص
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أصيبت 3 شرطيات فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 113 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغًا من غرفة النجدة بحادث مرورى بالكيلو 113 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى قيادة رضوى محمد، 27 سنة، شرطية بمديرية أمن الشرقية فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى الأسكندرية، اختلت عجلة القيادة فى يدها بعد انفجار إطار السيارة مما أدى لانقلابها
وأسفر الحادث عن إصابة قائدتها وكل من ندى ص، ونرمين ص، شرطيتين بوزارة الداخلية وتم نقل المصابات لمستشفى جراحات اليوم الواحد.

وأمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور بإزالة آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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