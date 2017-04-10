مجلس الوزراء: 100 ألف جنيه لأسر كل متوفى من ضحايا الكنيستين

قال السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المجلس قرر في اجتماعه اليوم، الإثنين، رصد 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، ومعاش استثنائي يقدر بـ500 جنيه لكل أسرة مستحقة من أهالي الشهداء.

وأضاف “سلطان”، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج “رأي عام” المذاع عبر فضائية “تن”، أن التعويضات سيتم صرفها علي الفور، لاسيما أن الكشوف موجودة لدي وزارة التضامن.