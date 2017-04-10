 Moheet on google
الإثنين 10 ابريل 2017 11:08 صباحاً
روابط سريعة
تييري هنري يفصح عن أفضل مدرب في البريمييرليج
تيري هنري - تييري هنري - تيرى هنرى

تييري هنري يفصح عن أفضل مدرب في البريمييرليج

الإثنين، 10 ابريل 2017 11:08 ص

أشاد تييري هنري، أسطورة كرة القدم الفرنسية وأرسنال السابق، بالإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي، مؤكدًا أنه المدرب الأفضل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال هنري، في تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس”، “كمدرب كونتي بالفعل قام بعمل كل شيء يجب فعله”.

وأضاف “لقد وصل إلى تشيلسي، وقيّم الوضع، ولم يفعل ما يريد منذ البداية، لقد فعل ما يجب على أي مدير فني جديد القيام به”.

وأتم نجم المنتخب الفرنسي السابق “عمل كونتي ظاهر، ونظامه ساعد كل لاعب في الفريق على القيام بعمل أفضل”.

وتولى كونتي القيادة الفنية لتشيلسي الصيف الماضي، بعدما وقع على عقد يمتد لثلاث سنوات مع الفريق.

وقاد كونتي البلوز لصدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 75 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن توتنهام أقرب ملاحقيه.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3