تييري هنري يفصح عن أفضل مدرب في البريمييرليج

أشاد تييري هنري، أسطورة كرة القدم الفرنسية وأرسنال السابق، بالإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي، مؤكدًا أنه المدرب الأفضل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال هنري، في تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس”، “كمدرب كونتي بالفعل قام بعمل كل شيء يجب فعله”.

وأضاف “لقد وصل إلى تشيلسي، وقيّم الوضع، ولم يفعل ما يريد منذ البداية، لقد فعل ما يجب على أي مدير فني جديد القيام به”.

وأتم نجم المنتخب الفرنسي السابق “عمل كونتي ظاهر، ونظامه ساعد كل لاعب في الفريق على القيام بعمل أفضل”.

وتولى كونتي القيادة الفنية لتشيلسي الصيف الماضي، بعدما وقع على عقد يمتد لثلاث سنوات مع الفريق.

وقاد كونتي البلوز لصدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 75 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن توتنهام أقرب ملاحقيه.