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سيدات الأهلي تلتقين هليوبوليس بالدور قبل النهائي بدوري سوبر السلة
سيدات الاهلي لكرة السلة

سيدات الأهلي تلتقين هليوبوليس بالدور قبل النهائي بدوري سوبر السلة

الإثنين، 10 ابريل 2017 11:04 ص
محيط - أحمد عبد الخالق

يواجه اليوم الإثنين، الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني، إيهاب الألفي، نظيره هليوبوليس، والذي يقوده فنيًا علي هاشم، في إطار ثان لقاءات الدورة المجمعة الثانية من الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر.

يقام اللقاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة، في تمام السادسة مساءً.

وضمن إطار نفس الدور، تلتقي سيدات سموحة، مع نظيرتهن من الصيد، أما سبورتنج فيصطدم بنظيره الجزيرة، وأخيرًا يستضيف الشمس نظيره الزهور.

توجت سيدات سبورتنج باللقب الماضي، عقب منافسة مع نظيرتهن من الصيد والجزيرة.

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