يواجه اليوم الإثنين، الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني، إيهاب الألفي، نظيره هليوبوليس، والذي يقوده فنيًا علي هاشم، في إطار ثان لقاءات الدورة المجمعة الثانية من الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر.

يقام اللقاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة، في تمام السادسة مساءً.

وضمن إطار نفس الدور، تلتقي سيدات سموحة، مع نظيرتهن من الصيد، أما سبورتنج فيصطدم بنظيره الجزيرة، وأخيرًا يستضيف الشمس نظيره الزهور.

توجت سيدات سبورتنج باللقب الماضي، عقب منافسة مع نظيرتهن من الصيد والجزيرة.