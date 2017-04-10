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الإثنين 10 ابريل 2017 11:01 صباحاً
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سيدات طائرة الاهلي تواجه المرسي التونسي بالبطولة الافريقية
سيدات الاهلي للكرة الطائرة

سيدات طائرة الاهلي تواجه المرسي التونسي بالبطولة الافريقية

الإثنين، 10 ابريل 2017 11:01 ص
محيط - أحمد عبد الخالق

يلتقي اليوم الإثنين، الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني، حمدي الصافي، مع نظيره المرسى التونسي، في ثالث لقاءاته بالمجموعة الثانية من البطولة الأفريقية للأندية، المقامة بتونس خلال الفترة من 6 وحتى 166 أبريل الجاري.

استهلت سيدات “الأهلي” البطولة بالفوز على السجون الكيني بنتيجة 3 - 1، قبل أن يهزم فريق الجامعة الزيمبابوي بثلاثية نظيفة.

أسفرت قرعة البطولة الأفريقية التي أقيمت الأربعاء الماضي، عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم كلًا من المرسى التونسي، وبجاية الجزائري، والسجون الكيني، والجامعة الزيمبابوي.

وتضم قائمة الأهلي 14 لاعبة، وهن: “شروق فؤاد، دانا شوقي، آية الشامي، رنا الجوهري، نرمين المنشاوي، مريم متولي، فريدة العسقلاني، إنجي الشامي، نور ياسين، مريم مصطفى، آية الشافعي، رحمة المهندس، البرازيلية تينارا أميل، نهلة سامح”.

تسعى سيدات الشياطين الحمر لحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

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