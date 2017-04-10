اختلف كبار مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد 9 أبريل/نيسان 2017، بشأن السياسة الأميركية في سوريا بعد هجوم صاروخي الأسبوع الماضي مما ترك سؤالاً مفتوحاً عما إذا كانت إزاحة الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة أحد أهداف ترامب الآن.

وبعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات صاروخية على قاعدة جوية سورية يزعم أنها شنت هجوماً بغاز سام على المدنيين قال مسؤولو إدارة ترامب إنهم على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر.

وقالت نيكي هيلي السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة لديها “خيارات عديدة” في سوريا وإن الاستقرار مستحيل في ظل وجود الأسد في الرئاسة.

وقالت هيلي في مقابلة مع برنامج (ميت ذا برس) على شبكة (إن.بي.سي) “لا نرى بأي حال من الأحوال سلاماً في المنطقة والأسد على رأس الحكومة السورية”.

وأضافت “علينا التأكد من أننا نمضي في هذه العملية. الحل السياسي يجب أن يأتي في صالح الشعب السوري”.

وبدت تعليقات هيلي تختلف عن تعليقات وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي قال إن الضربة الصاروخية الأميركية كانت تستهدف فقط منع الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية.

وقال تيلرسون لبرنامج (ذيس ويك) الذي تبثه شبكة (إيه.بي.سي) “لا يوجد تغيير في موقفنا العسكري” في سوريا.

وأضاف تيلرسون أن أولوية الولايات المتحدة في سوريا هي هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. وقال إن الولايات المتحدة بمجرد هزيمة الدولة الإسلامية ستصب اهتمامها على محاولة المساعدة في التوصل إلى “عملية سياسية” يمكن أن تحقق السلام في سوريا.

وقال تيلرسون “نعتقد أنه من خلال تلك العملية السياسية سيكون الشعب السوري قادراً على تقرير مصير بشار الأسد”.

وقال مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه إن الاختلاف غير مقصود ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وخلال حملته لانتخابات الرئاسة في 2016 قال ترامب إن هزيمة الدولة الإسلامية أولوية أهم من إقناع الأسد بالتنحي. وانتقد الجمهوريون دعوات منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون لإقامة مناطق حظر طيران ومناطق آمنة لحماية المدنيين.

وقال ترامب في مقابلة مع رويترز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي “ما يجب أن نفعله هو أن نركز على داعش (الدولة الإسلامية). لا يجب أن نركز على سوريا”.

وحمل تيلرسون يوم الأحد روسيا مسؤولية الهجوم بغاز سام من خلال التقاعس عن متابعة اتفاق يعود لعام 2013 لتأمين وتدمير الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وقال تيلرسون “الفشل يرتبط بالهجوم الأخير، والهجوم الأخير الفظيع بالأسلحة الكيماوية هو إلى حد كبير فشل على جانب روسيا لتحقيق التزامها تجاه المجتمع الدولي”.

وسارعت روسيا بإدانة الهجوم الأميركي. ويوم الأحد قال مركز للقيادة المشتركة يضم قوات روسية وإيرانية وقوات داعمة للأسد إنه سيرد على أي عدوان جديد وسيزيد الدعم لسوريا.

وأمر ترامب بشن الهجوم الصاروخي على قاعدة جوية سورية بعدما اتهم الأسد بشن هجوم بالأسلحة الكيماوية أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 70 شخصاً في مدينة خان شيخون السورية. ونفت الحكومة السورية مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض إتش.آر ماكماستر لفوكس نيوز إن الولايات المتحدة “مستعدة لفعل المزيد” فيما يتعلق بالعمل العسكري في سوريا إذا لزم الأمر.

وفيما يتعلق بضرورة إزاحة الأسد عن السلطة قال ماكماستر “لا نقول إننا نحن الذين سنفعل هذا التغيير”.

وأضاف “ما نقوله إن على الدول الأخرى أن تسأل نفسها بعض الأسئلة الصعبة. روسيا ينبغي أن تسأل نفسها ‘ماذا نفعل هنا؟”.

وأيد مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قرار ترامب بمهاجمة القاعدة الجوية السورية لكن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قالوا إنهم يشعرون بالقلق من عدم وضوح السياسات واستراتيجية تيلرسون التي تترك مصير الأسد دون حل مع التركيز على الدولة الإسلامية.

وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو لوكالة فرانس برس “يبدو أن هناك اختلافاً فيما تقوله السفيرة هيلي بأن الأسد لا مستقبل له وما سمعته من وزير الخارجية تيلرسون.” وأضاف أن إستراتيجية تيلرسون لن تنجح.

وأضاف “لا يوجد شيء من قبيل.. الأسد نعم وداعش لا”.

وقال السناتور الجمهوري لينزي جراهام في برنامج (ميت ذا برس) إن إزاحة الأسد عن السلطة سيتطلب من الولايات المتحدة الالتزام بآلاف القوات الإضافية لإقامة مناطق آمنة للمعارضة لإعادة تجميع صفوفها وإعادة التدريب والسيطرة على البلاد.