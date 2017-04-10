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الإثنين 10 ابريل 2017 10:59 صباحاً
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طائرة سيدات الشمس تلتقي الصفاقسي التونسي ببطولة افريقيا
سيدات الشمس للكرة الطائرة

طائرة سيدات الشمس تلتقي الصفاقسي التونسي ببطولة افريقيا

الإثنين، 10 ابريل 2017 10:59 ص
محيط - أحمد عبد الخالق

يلتقي اليوم الإثنين، الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بنادي الشمس، بقيادة مديره الفني نور عطية، مع نظيره الصفاقسي التونسي، في آخر لقاءات المجموعة الرابعة من منافسات البطولة الأفريقية للأندية المقامة حاليًا بتونس، وتستمر حتى 16 أبريل الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة فريقين من مصر، وهما: “الأهلي” بقيادة حمدي الصافي،  و”الشمس” والذي يقوده فنيًا نور عطية.

كانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع “الشمس” في المجموعة الرابعة إلى جوار كل من “فاب الكاميروني - الصفاقسي التونسي - أرسو من سيشل”.

كانت سيدات “الشمس” قد فازت على نظيرتهن من فاب الكاميروني بنتيجة  3 - 0، في أولى لقاءاتهن بالبطولة القارية، وكررت نفس النتيجة أمام فريق أرسو من سيشل.

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