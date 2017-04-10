التقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الاثنين السيد محمد عبد المطلب فنيش وزير الشباب والرياضة اللبنانى لبحث التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.

وتناول اللقاء - الذى عقد قبيل انطلاق اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذى تستضيفه جامعة الدول العربية بحضور مسئولين ووزراء الشباب والرياضة بمختلف الدول العربية - أبرز البرامج الشبابية والرياضية المنفذة بين البلدين، وآليات تعميق التعاون، فيما يخص التبادلات الشبابية والبرامج والدورات التدريبية الرياضية.

واتفق الوزيران على توقيع بروتوكول تعاون مشترك خلال الفترة القادمة يعزز من سبل التعاون على صعيد المجالين الشبابي والرياضي وبشكل يحقق تبادل الثقافات والتواصل بين الشباب المصري اللبنانى.

وقدم وزير الشباب والرياضة اللبنانى الدعوة إلى المهندس خالد عبد العزيز لزيارة لبنان فى الفترة القادمة للإطلاع على آليات عمل الجانب اللبناني مع الشباب وعلى صعيد قطاع الرياضة.