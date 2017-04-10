ديبالا يرفض تشبيهه بنجم برشلونةالإثنين، 10 ابريل 2017 10:57 ص
حذر باولو ديبالا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، منافسه برشلونة من قوة البيانكونيري على ملعبه، وذلك قبل المواجهة التي تجمع الفريقين غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا.
وقال ديبالا، في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “أنا سعيد لعودتي بعد إصابة وغيابي عن منتخب الأرجنتين، أعتقد أن اللعب لـ90 دقيقة السبت الماضي منحني الثقة لأكون في أفضل حال أمام برشلونة”.
وأضاف نجم باليرمو السابق: “نحن في أفضل وقت في هذا الموسم. أقصينا نابولي من كأس إيطاليا، وانتصرنا على كييفو فيرونا وسامبدوريا في الدوري”.
وتابع: “لكن اللعب في دوري أبطال أوروبا مختلف، كما أن برشلونة يريد التعافي من الهزيمة أمام مالاجا، نحن على ملعبنا فريق قوي جدًا”.
وأردف قائلا: “الخوف من برشلونة بعد الريمونتادا؟ يجب علينا ألا نخاف من شيء، نعم نحن نحترمهم ولكن لا نخاف منهم، لقد استطاعوا العودة أمام باريس سان جيرمان، لكن البي إس جي لم يلعبوا المباراة كما يجب، نتيجة الـ6-1 بمثابة درس”.
وتطرق ديبالا، للحديث عن مواطنه ليونيل ميسي، نجم الفريق الكتالوني، موضحًا: “مواجهته لأول مرة؟ أنا احترمه ومعجب به كثيرًا، ولكن المباراة بين برشلونة ويوفنتوس، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق الفوز”.
وأكمل: “ميسي فاز بدوري أبطال أوروبا في مرات عديدة (4 مرات)، وأنا أريد أن أحقق الأولى لي هذا الموسم”.
وعن تشبيهه بميسي، رد: “الناس يجب أن تعلم أني لست ميسي، أنا ديبالا وأريد أن أكون ديبالا فقط، بالرغم من تفهمي لوجود مقارنات عديدة، ولكن ميسي يظل هناك بمفرده، الأمر نفسه مع مارادونا، فاستنساخ لاعبين مثلهم أمر غير ممكن، اعلم أن البعض لديهم توقعات حولي، وسأحاول إعطاء أقصى ما لدي أيضًا”.
وبسؤاله عن إمكانية اللعب لبرشلونة، تنهد ديبالا ثم قال: “قبل 3 سنوات كنت في باليرمو، ولم أعتقد أني سأذهب إلى يوفنتوس، أنا أستمتع بكل يوم أعيشه ولا أفكر فيما هو أبعد من ذلك، أنا سعيد هنا حيث يحبني الجميع كثيراً كما أني أعيش أفضل لحظاتي”.
-
خسائر حكومية في اشتباكات مع المعارضة في درعاMon, 10 Apr 2017 02:27:01 GMT
-
يوتيوب تعدل شروط الكسب المالي لمنشئي القنوات على منصتها - محيط
قبل 5 سنوات، فتحت يوتيوب المجال للجميع لفتح قنوات على منصتها تسمح بكسب أرباح مادية وهو ما جعل الموقع أكبر منصة للفيديوهات على الإنترنت في…Sun, 09 Apr 2017 14:41:34 GMT
-
"الصحة": 44 شهيدا و126مصابا فى تفجير كنيستى الإسكندرية وطنطا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن 44 وفاة و126 مصابًا سقطوا جراء وقوع حادثى تفجير بكنيستى مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالاسكندرية حتى الآن. وقال الدكتور شريف وديع مستشار ...Sun, 09 Apr 2017 16:57:29 GMT
-
الداخلية: لا تفجيرات أمام كنائس أخرى بعدة محافظاتSun, 09 Apr 2017 13:51:07 GMT
-
البدري يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي وربيعة جاهز للاتحاد - محيط
عقد حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي المصري لكرة القدم، اجتماعاً مع لاعبيه على هامش مران الأحد على ملعب مختار التتش وطالبهم بالتركيز في لقاء…Sun, 09 Apr 2017 17:09:41 GMT
-
رئيس الوزراء: شعور المصريين بالألم والحزن لن يذهب هباء
أدان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل المخطط الإرهابي الخسيس الذي يستهدف النيل من أمن المصريين واستقرار الوطن وتجسد في التفجير الغاشم الذي تعرضت له كنيسة ...Sun, 09 Apr 2017 13:01:41 GMT
-
نائب: البرلمان يقر الأسبوع الجاري تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
قال الدكتور محمد العقاد عضو مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ستناقش غدًا التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية. وكشف النائب محمد العقاد، أن ...Sun, 09 Apr 2017 14:51:16 GMT
-
تفجيرات الاسكندرية وطنطا تكبد البورصة خسائر6.9 مليار جنيه ومؤشرها يهبط 1.6%Sun, 09 Apr 2017 13:14:27 GMT
-
البورصة: تنفيذ صفقة كبرى على أسهم (إم إم جروب) بقيمة 5ر707 مليون جنيهSun, 09 Apr 2017 12:23:55 GMT