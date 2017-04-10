قررت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين، بحضور وزيري الداخلية والعدل.

وقد تلقى النواب أعضاء اللجنة رسالة نصية على هواتفهم المحمولة تفيد بتأجيل الاجتماع ومطالبة النواب بمتابعة جروب الواتس آب للتعرف على الموعد الجديد.

ويشار الى ان اللجنة العامة كانت قد قررت خلال اجتماعها امس الاحد عقد اجتماع مغلق اليوم بحضور وزيرى العدل والداخلية.