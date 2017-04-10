قال شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتصل الإثنين 10 أبريل/نيسان 2017 بقائد البارجة العسكرية التي نفذت الضربة الصاروخية على قاعدة “الشعيرات” الجوية التابعة للنظام السوري، رداً على قصف الأخير بلدة “خان شيخون” في إدلب، بالأسلحة الكيميائية.

وقال سبايسر في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” إن ترامب “اتصل اليوم بقائد البارجة بورتر، لتهنئته وشكره على الهجوم على سوريا”.

وأرفق سبايسر تغريدته بصورة لترامب خلال الاتصال الهاتفي.

ونفذت واشنطن يوم الجمعة الماضي، هجوماً بصواريخ عابرة من طراز توماهوك، استهدف قاعدة الشعيرات التابعة لنظام الأسد بريف حمص (وسط)، وذلك رداً على قصف الأخير “خان شيخون” في إدلب بالأسلحة الكيميائية.

وقتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام السوري، الثلاثاء الماضي، على بلدة “خان شيخون” بريف إدلب، وسط إدانات دولية واسعة.