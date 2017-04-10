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عميد طب الاسكندرية: 8 حالات من مصابي حادث انفجار المرقسية يعالجون بالمستشفيات الجامعية
انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

عميد طب الاسكندرية: 8 حالات من مصابي حادث انفجار المرقسية يعالجون بالمستشفيات الجامعية

الإثنين، 10 ابريل 2017 10:52 ص
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  قال عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية الدكتور أحمد عثمان أن عدد الحالات المتبقية بالمستشفيات الجامعية 8 حالات من بين الحالات التي أدخلت أمس إثر إصابتها في حادث التفجير الذي وقع بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وأشار في تصريح لوكالة انباء الشرق الأوسط اليوم “الاثنين” انه يوجد 6 حالات بالمستشفى التعليمي الجامعي منهم حالتان بالعناية المركزة ويخضعون للعلاج والإشراف الطبي المتكامل لتوفير الرعاية الصحية لهم، لوجود تجمع دموي في المخ.

وأضاف أن هناك حالتين بمستشفى الحضرة الجامعي “ناريمان” يخضعون لعمليات جراحية بالعظام.

وأكد “عثمان” أن جميع الحاﻻت التي خرجت من المستشفيات الجامعية حالتهم مستقرة حيث تم علاجهم من الإصابات التي تعرضوا لها في حادث الانفجار.

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