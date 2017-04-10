بالفيديو.. الغباري: إعلان الطوارئ ضرورة لملاحقة الإرهابيينالإثنين، 10 ابريل 2017 11:05 ص
قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن مشروع الشرق الأوسط الكبير سبب أساسي في العمليات الإرهابية، وذلك حيث أن الغرض الأكبر منه هو تقسيم الدول العربية وإقامة الدولة اليهودية، والسيطرة على بعض الدول لكي تكون سوق للدول العظمى، مشيرًا إلى أن هناك دلائل كبيرة على بدء استمرار مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي أوقفته ثورة يونيو، وأبرز هذه الدلائل الضربة التي وجهتها أمريكا لسوريا.
وأضاف الغباري في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون” على فضائية “أون لايف”، اليوم الإثنين، أن فرض الرئيس عبدالفتاح السيسي لحالة الطوارئ ضرورية في هذا الوقت الحالي، موضحًا أن القانون العادي يعرقل بعض الإجراءات المتعلقة بملاحقة الإرهابيين وتحتاج إلى حالة الطوارئ للسيطرة على الوضع.
وأكد، أن خطاب الرئيس السيسي بالأمس رسالة بأن الحرب على الإرهاب طويلة، وأن محاولات إضعاف مصر ما زالت مستمرة عن طريق إشغال الناس بالمشاكل الاقتصادية والحرب النفسية من جانب، وإشغال الدولة عن السياسية الخارجية بالإرهاب الدائم من ناحية أخرى حتى تظل الدولة مشدودة.
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