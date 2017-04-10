توقع الدكتور أحمد فاروق، رئيس مركز التحاليل بالأرصاد الجوية، أن تكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من غد الثلاثاء، مصحوبة بارتفاع في الحرارة، بمعدل درجتين.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، على التليفزيون المصري، أنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المتوسطة على شرق البلاد، ليبدأ من يوم الأربعاء سقوط الأمطار على معظم أنحاء الجمهورية، تكون خفيفة على القاهرة.